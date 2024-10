Il Ponte si ferma a Montespertoli. La doppietta di Granucci non basta

Montespertoli

: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi, Anichini (23’ st Liberati) Lotti, Maltomini, Gasparri (12’ st Biliotti). A disp. Biotto, Biagi, Lensi, Mangani, Marchi, Vangi, Calonaci. All. Sarti.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Aiazzi, Kapidani, Pievani, Palmese, Sanzone (30’ st Zani), Martinelli, Bellandi G. (18’ st Gianotti), Granucci (25’ st Fantini), Sgherri, Gargani. A disposizione: Calu, Ferrari, Lucaccini, Birindelli, Seghi, Bellandi F. All. Vettori.

Arbitro: Bellinghieri di Lecco.

Marcatori: 17’ Lotti, 20’ Granucci (rig.). 24 Anichini, 36’ Granucci, 30’ st Lotti.

Un Ponte Buggianese bello, ma sciupone, perde contro il Montespertoli, che si impone 3-2. Il Ponte gioca bene, ma subisce un gol più che evitabile al 17’: lancio lungo per Lotti, che va all’uno contro uno con Palmese, l’attaccante del Montespertoli vince il duello e incrocia il tiro, spedendo la palla alle spalle di Rizzato. Non si scompone però la squadra di Vettori che trova il pari su rigore con Granucci. Al 24’ Montespertoli di nuovo avanti con Anichini che calcia debolmente, ma sorprende Rizzato. La squadra di mister Vettori non molla e al 36’ trova il gol del meritato 2-2, grazie ad una bella azione creata da Sgherri per Granucci, che permette al bomber di battere Romano con un superbo pallonetto. Poco prima del riposo Martinelli e Gianmarco Bellandi mettono in difficoltà Romano, che si supera, effettuando due belle parate.

Nella ripresa la musica non cambia, col Ponte Buggianese a fare la partita, e a cercare con insistenza la rete del 3-2. Gargani ha su suoi piedi due ghiotte occasioni per poterlo fare, ma davanti a Romano tentenna più del dovuto, e non le sfrutta. Si arriva al 75’, e al momento in cui si concretizza la beffa per la squadra guidata da Vettori. Ennesimo lancio lungo e palla che va verso Lotti; Rizzato viene scartato dall’attaccante del Montespertoli, che scocca poi un tiro angolato, che si infila in porta, nonostante l’intervento di Sanzone a due passi dalla linea di porta.

Simone Lo Iacono