Il Ponte Buggianese cerca l’impresa a Cenaia

Dopo aver fatto più che bene contro il Cecina ed il Fucecchio, conquistando due pari importantissimi, il Ponte Buggianese cerca conferme e punti vitali in chiave salvezza in casa del Cenaia. Non sarà semplice però, perché la squadra pisana è seconda nel girone A di Eccellenza, e punta dritta al ritorno in Serie D. "Affrontiamo questo fine settimana il Cenaia secondo in classifica – ha dichiarato il dirigente biancorosso Gianni Sensi –. È vero che non ha fatto bene contro Cuoiopelli e Mobilieri Ponsacco, però è una squadra costruita per tornare in D, dove spiccano elementi importanti come Canessa, Neri e Ferretti. Sarà una bella battaglia, ma sono convinto che se giochiamo come abbiamo fatto nel corso delle ultime due gare, si può fare veramente bene".

Il Ponte Buggianese comunque scenderà in campo in piena emergenza, visto l’assenza di tanti elementi. "Come sempre, abbiamo delle difficoltà, che da agosto ad ora stiamo purtroppo attraversando – ha poi proseguito Sensi –. Sono gli infortuni, che ci stanno perseguitando, e che non ci stanno affatto aiutando. Non avremo per diverso tempo Pievani, ed anche Granucci, che ha avuto una ricaduta. Pure Aiazzi dovrà stare fermo, ed è un peccato, perché stava facendo bene. A tutto questo va aggiunto anche qualche movimento di mercato in uscita, con Zani, Seghi e Francesco Bellandi che hanno deciso di andare a giocare da qualche altra parte. La rosa attualmente è corta, ma la società si sta muovendo, per cercare i profili giusti".

Fare bene e riuscire a portare un risultato positivo dallo stadio Pennati, sarebbe come una sorta di toccasana per i pontigiani, che nel prossimo turno si campionato dovranno giocare un vero e proprio spareggio salvezza contro il Certaldo.

