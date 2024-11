Il Pescia batte la Morianese e passa il turno

Il Pescia avanza ai sedicesimi, l’Atletico Casini Spedalino si ferma ai sedicesimi. Sono i verdetti della Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria, alla luce del turno a eliminazione diretta andato in archivio lo scorso mercoledì. Partendo dalla Coppa Toscana di Prima categoria, con l’Atletico Casini Spedalino che saluta la competizione ai sedicesimi di finale: una rete di Brunetti non è bastata, considerando che il Città di Capannori ha vinto 2-1 ed è così passato agli ottavi di finale. Gli uomini di Marchiseppe dovranno adesso concentrarsi sul campionato, con la sfida esterna alla Virtus Rifredi già in programma per domenica.

Ma mercoledì si è giocata anche la Coppa Toscana di Seconda categoria, o meglio Morianese–Pescia che doveva essere recuperata dopo il rinvio causa maltempo imposto qualche settimana fa. E l’esito è stato favorevole ai pesciatini: i ragazzi di Guerri si sono imposti per 3-2 in una partita dalle tantissime emozioni, grazie alle reti messe a segno da Michelotti, Salvestrini e D’Acunti che valgono un pass per i sedicesimi. E un’iniezione aggiuntiva di autostima in vista del turno di campionato con il San Macario. Il Pescia, protagonista di un ottimo avvio di stagione, non ha intenzione di fermarsi, anzi vuole continuare a correre sempre più forte.

Giovanni Fiorentino