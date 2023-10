Il nuovo servizio dell’ospedale: "Riabilitazione personalizzata per pazienti con sclerosi multipla"

La struttura di medicina fisica e riabilitativa Pistoia-Pescia, diretta dalla dottoressa Martina Boni, ha organizzato nell’ospedale S.S. Cosma e Damiano un day service fisiatrico dedicato alla presa in carico riabilitativa dei pazienti affetti da sclerosi multipla.

"I programmi di riabilitazione - spiega la dottoressa Boni - mirano a migliorare la funzionalità, il benessere e la qualità della vita delle persone affette da questa patologia. Per far si che i programmi di riabilitazione siano efficaci, devono essere personalizzati e quindi è fondamentale un’accurata valutazione delle varie funzioni motorie e cognitive potenzialmente colpite".

Nel day service il fisiatra, affiancato dall’infermiere del day service con esperienza pluriennale in ambito riabilitativo, valuta funzionalmente i pazienti indirizzandoli al percorso riabilitativo più appropriato, oltre a fornire consulenza per il percorso assistenziale di fornitura ausili. Gli utenti rimangono poi in carico al servizio per i follow-up successivi.

"Il nuovo day service è stato realizzato anche con la collaborazione, fornita dalle strutture di Neurologia e Oculistica, Urologia, oltre agli ortottisti, ai dietisti, ai logopedisti e ai fisioterapisti, - aggiunge la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario del presidio -. Un team multidiscplinare che garantisce anche la possibilità di creare una rete di visite specialistiche e prestazioni professionali fruibili in prossimità e prenotabili direttamente dagli operatori del day service, con una totale presa in carico e evitando il CUP. Ringrazio pertanto il Dipartimento aziendale di medicina fisica e riabilitativa diretto dalla dottoressa Bruna Lombardi per aver attivato tale importante servizio per i nostri pazienti, la dottoressa Boni per averlo organizzato e tutte le specialistiche che hanno aderito".

Il day service di Pescia è organizzato in rete con l’ambulatorio fisiatrico dedicato alla sclerosi multipla già presente a Pistoia nel Centro di riabilitazione in Valdibrana ed in accordo con l’associazione AISM sezione provinciale di Pistoia. Aver dotato l’ospedale di Pescia di questo nuovo servizio è importante per i pazienti in quanto la sclerosi multipla è una malattia autoimmune cronica che colpisce il sistema nervoso centrale. La malattia può manifestarsi con una vasta gamma di sintomi e può causare vari gradi di disabilità fisica e cognitiva. "I day service multidisciplinari, presenti in tutti gli ospedali della nostra Azienda Sanitaria, per la presa in carico diverse patologie croniche, rappresentano anche un collegamento tra ospedale e territorio per la gestione dei pazienti complessi - ha dichiararato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore della rete ospedaliera -. Offrono percorsi assitenziali rapidi e diretti che evitano disagi ai pazienti e sono caratterizzati da una elevata qualità assistenziale e professionale".