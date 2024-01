Il numero uno dei piloti è Stefano Leporatti

Una bella iniziativa al termine di un’annata ricca di divertimento, passione e successo per il mondo del rally pistoiese. È andata in scena presso la Sala Cavaliere della Grotta Giusti a Monsummano la premiazione della terza edizione del campionato provinciale di rally indetto dall’ACI Pistoia intitolato a Roberto Misseri. Un evento che ha chiuso il cerchio in merito alla stagione rallistica appena trascorsa. Tra i presenti moltissimi protagonisti in pista tra cui piloti e navigatori. L’annata è iniziata in maggio e si è conclusa in ottobre ed è composta da un macrocampionato suddiviso in tre gare: il ’Rally Valdinievole e Montalbano’, il ’Rally Abeti e Abetone’ ed il ’Rally Città di Pistoia’. A seconda dei risultati dei partecipanti iscritti alla Federazione Sportiva ACI Pistoia, è stata stilata una classifica formata da uomini e donne per un totale di circa quarantacinque premiati. Sono stati assegnati premi ai primi tre delle varie categorie: dalla RC6 alla RC2, riconoscimenti speciali e per il femminile.

A trionfare nella classifica assoluta piloti è stato Stefano Leporatti che ha ricevuto il premio dalla Grazia Misseri, ex moglie del compianto Roberto, persona squisita che ha messo cuore e passione per valorizzare questo sport nel nostro territorio, mentre per i copiloti il migliore è stato Paolo Garavaldi. Oltre ai citati non potevano mancare all’appuntamento alcuni esponenti illustri del mondo del rally della nostra provincia e non solo tra cui Antonio Breschi, presidente dell’ACI Pistoia, il direttore Giorgio Bartolini, il delegato Regionale toscano dell’ACI Luca Rustici e i tre organizzatori delle scuderie dei rally, vale a dire Pistoia Corse, Abeti Racing e Jolly Racing Team che hanno collaborato fattivamente alla riuscita di questa stagione rallistica pistoiese. "Sono entusiasta della realizzazione e della partecipazione di questo campionato appena trascorso - esordisce il presidente Breschi - Nel territorio pistoiese abbiamo un bel seguito, nutrito da una crescente passione. Ringrazio in maniera particolare le scuderie che ogni anno fanno un lavoro eccezionale per coltivare questo sport".

Analizzando i dati della Toscana è emerso come la nostra regione sia particolarmente florida quando si parla di rally. Un dato che ci fa capire l’interesse che ruota attorno a questo mondo è che su 107 rally moderni disputati in Italia, 19 si corrono nella nostra regione.

Leonardo Meacci