Fondo al mercato coperto a Intrecci, interrogazione del centrodestra

L’affidamento di un fondo dell’ex mercato coperto, attraverso una determina dirigenziale alla cooperativa Intrecci, per la quale lavora l’assessore ai servizi sociali Jessica Zucconi, ha spinto Fratelli d’Italia e Lega a presentare un’interrogazione. Alessandro Sartoni, Luca Baroncini, e Karim Toncelli ricordano che "l’articolo 6-bis delle legge 241 del 1990, prevede che il titolare dell’interesse pubblico debba astenersi. Il testo della determina esclude conflitti di interesse del dirigente, ma non esclude quelli di Zucconi. L’assessore ricopre incarichi o è dipendente della cooperativa Intrecci? Se fosse vero, per quale motivo non è stato dichiarato alcun conflitto di interesse, vista la partecipazione della cooperativa alla procedura a evidenza pubblica? Vi sono atti scritti in cui l’assessore abbia dichiarato l’astensione da ogni valutazione, contatto, influenza o sulla procedura?" Spetterà al segretario comunale Vincenzo Lissa esprimersi sulle questioni di legittimità sollevate dall’interrogazione.

L’assessore Zucconi intanto chiarisce di non ricoprire alcun incarico nel consiglio di amministrazione della cooperativa Intrecci. "Altrimenti – sottolinea – non avrei potuto fare parte della giunta comunale. Questa vicenda nasce tre anni fa, prima che entrassi a lavorare per la cooperativa. Intrecci, che forse all’epoca si chiamava Pantagruel, presentò una richiesta di finanziamento a Roma, proprio quando alla guida della città c’era il centrodestra da cui arrivò il patrocinio ufficiale. Probabilmente, loro non lo ricordano.. L’aggiudicazione dello spazio all’ex mercato coperto non è stata fatta attraverso un atto di giunta, per cui sono stata chiamata a votare qualcosa. Tra l’altro, essendo un ambito diverso dal mio settore, non ero a conoscenza che fosse stata fatta richiesta di questa spazio".