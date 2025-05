A Larciano torna il torneo dei rioni

Sorteggio fatto per quanto riguarda il calendario del torneo dei rioni di calcio a Larciano. Le partite saranno giocate allo stadio Idilio Cei di Larciano, con inizio alle ore 21.15. Partecipano al torneo cinque rioni, che rappresentano delimitate zone geografiche del territorio di Larciano. Sono il rione Levante, Rione Biccimurri Colonna, Rione San Rocco, Rione Larciano e Rione Cecina Ponente. Si inizia il 6 giugno con la gara inaugurale tra Rione Levante e Rione Biccimurri Colonna. La finalissima è in programma per il giorno giovedì 10 luglio.

Le cinque squadre si affronteranno in un girone all’italiana, dal quale scaturirà una classifica generale, che determinerà gli accoppiamenti delle quattro semifinaliste. La quinta classificata sarà direttamente eliminata. La manifestazione viene organizzata da un apposito comitato composte da persone rappresentative dei cinque rioni, con la collaborazione della Larcianese e Montalbano Cecina. L’amministrazione comunale di Larciano ha dato il patrocinio.

Durante l’iniziativa calcistica sarà attivo un servizio ristoro, curato dall’Associazione Summer Fest. Prima del sorteggio del calendario è stata organizzata una cena alla quale sono intervenute numerose persone. Un’occasione per ricordare alcune partite storiche, imprese di giocatori e qualche simpatico aneddoto che hanno contraddistinto il torneo dei rioni d Larciano del passato. L’ultima edizione giocata è stata nel 2019 e fu vinta dal Rione Levante. Le partite vennero giocate al campo sportivo di Castelmartini. Da allora, per diversi motivi non è stato più organizzato.

m. m.