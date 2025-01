Il musicista Maltagliati ricorda il pittore Rizzato

"Sinfonia del colore" è così che il musicista Sergio Maltagliati, artista poliedrico da anni impegnato anche nello studio del rapporto tra suono e colore, vuole ricordare la figura del Maestro Romano Rizzato, pittore, illustratore e grafico recentemente scomparso a Uzzano dove aveva il suo studio. "Non aveva seguaci – scrive Sergio Maltagliati a proposito di Rizzato – non voleva creare una scuola ma lasciare, quelli che come me hanno collaborato con lui, liberi nell’atto creativo, sempre guidato da un deciso e inflessibile pensiero, come a lui insegnato dal pittore Mario Radice. La notizia della scomparsa di Romano Rizzato mi colpisce profondamente perché lo pensavo intoccabile, sacro come i colori che vibrano intorno a noi, che lui come un abile giocoliere sapeva orchestrare sulla tela. Una scienza dei colori esatta, misurata nel tempo dello spazio del foglio bianco, come accade nel nostro mondo reale, dove la traccia del nostro cammino, può essere sublimata con rigore e bellezza tramite la pittura e la musica in vere e proprie sinfonie del colore. Egli infatti sapeva farci ascoltare i colori, vedere i suoni".