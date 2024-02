Il mondo della sordità spiegato agli studenti

Il presidente provinciale dell’Ente Nazionale Sordi, Franco Biondi, ha prodotto, grazie a un finanziamento del Comune di Monsummano Terme e in collaborazione con la Sezione Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Montecatini Terme, ‘Progetto comunicazione: le disabilità sensoriali e la comunicazione: un’introduzione al metodo Braille e alla Lingua dei Segni Italiana’, progetto di 20 ore sulla comunicazione con le persone sorde e cieche. Il progetto ha già coinvolto l’istituto Comprensivo Caponnetto, con le classi quinte delle scuole primarie Martini, Mechini-Fucini e Arinci, e l’Istituto Comprensivo Iozzelli con le classi quinte delle scuole primarie Paolo Borsellino (Bizzarrino), Giuseppe Baronti (Montevettolini), Italia Donati (Cintolese). Il corso è stato tenuto da Paola Donato, docente sorda qualificata che ha tenuto delle brevi lezioni di lingua dei segni italiana su vari argomenti per introdurre i bambini al mondo della sordità.

"L’esperienza svolta nelle scuole elementari è stata molto bella, positiva – afferma Donato – I bambini hanno imparato come approcciarsi a una persona sorda e hanno visto per la prima volta la dattilologia. Ho spiegato che la LIS, per costruire le frasi, utilizza i segni. La cosa che mi ha più colpita è stata la grande curiosità dimostrata. È stata un’esperienza molto positiva". Biondi si propone di ripetere il progetto in altre scuole della provincia, "perché- spiega -i bambini e i ragazzi conoscano il mondo delle disabilità sensoriali e ci sia una sempre maggiore accessibilità".

