Il momento della verità. Montecatini, ora o mai più

Diciannovesima giornata al via domani (ore 15) nel girone A di Promozione. Prima il Forte dei Marmi, poi il San Giuliano in Coppa Italia: momento delicatissimo nella stagione del Valdinievole Montecatini. Si inizia dal campionato, con la trasferta al Forte. La squadra di Fabbri dovrà impegnarsi al massimo per portare via punti preziosi.

Anche la Larcianese sarà impegnata in trasferta, sul campo della Lunigiana Pontremolese. Una gara dal tasso di difficoltà alto, considerato che la squadra avversaria, pur avendo avuto una penalizzazione di dieci punti, è‘ collocata in zona medio-alta della classifica. Mister Cerasa riavrà a disposizione il centrocampista Marianelli, che ha scontato il turno di squalifica. Molto probabilmente saranno del match anche il difensore Bagni ed il centrocampista Salerno, assenti domenica scorsa con l’Intercomunale Monsummano, ma che hanno recuperato dai rispettivi infortuni muscolari. Nella gara di andata la Larcianese si impose con un netto 3-0.

Fuori casa pure il Lampo Meridien, sul campo dell’Urbino Taccola, formazione che con venticinque punti è impegnata nella risalita di posizioni per accedere agli spareggi dei playoff. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto in trasferta sul campo del Marginone. Per quanto riguarda la formazione del Lampo Meridien, Magrini non avrà a disposizione la punta Bitep, fermato dal giudice sportivo per due giornate, e il difensore Benassi, che sconterà l’ultima delle quattro giornate di squalifica. Per infortuno non saranno disponibili Dingonzi e Tirabasso.

Big match per l’Intercomunale Monsummano, che allo Strulli attende la capolista San Giuliano. La sfida sulla carta sembra quasi impari, vista la forza fin qui mostrata dalla squadra pisana, e le numerose assenze che la compagine allenata da Scintu avrà tra le sue fila. In casa anche il Casalguidi di Benesperi: arriva il Viaccia. La vittoria è d’obbligo per i canarini, che devono allontanarsi dalla zona playout.

Stefano IncerpiMassimo Mancini