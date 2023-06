Il mercato verrà spostato Per i lavori nel centro città

MONSUMMANO TERME

Prove generali di cantiere. In vista dei lavori per l’intervento di maquillage finanziato dal Pnrr della piazza Giusti a Monsummano, lo storico mercato ambulante del lunedì, una tradizione che dura ormai da oltre 400 anni, sarà nuovamente spostato per permettere i lavori. Come già annunciato durante la conferenza stampa dello scorso febbraio, una parte del mercato resterà poi nella nuova ubicazione, permettendo dunque, ad esempio, tra le altre novità, il raggruppamento di tutte le attività ambulanti alimentari nello stesso perimetro rispetto alle altre categorie merceologiche. Nel frattempo lunedì prossimo, 12 giugno, l’amministrazione provvederà ad un posizionamento di prova dei banchi. "A causa di questo spostamento, che sarà effettivo all’avvio dei lavori e fino al termine degli stessi – fanno sapere dal Comune di Monusmmano – l’amministrazione ha deliberato la chiusura delle seguenti zone dalle ore 13 alle ore 18: via dell’Unità, Piazza del Popolo, Via Cesare Battisti (nel tratto compreso tra Piazza Berlinguer e Piazza del Popolo) e via Toti. Per il giorno e l’orario indicato – prosegue la nota – sarà vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, mentre verranno indicate le modifiche temporanee alla circolazione riguardanti le aree coinvolte con l’ausilio della polizia municipale che sarà a disposizione, presso ogni varco, per fornire tutte le informazioni. Con questa azione, l’amministrazione ha voluto già testare il nuovo mercato che sarà effettivo a breve, con la convinzione che dopo questa fase sarà poi possibile usufruire di luoghi riqualificati e ancora più vivibili per tutta la comunità". Accantonato dunque il vecchio piano di riqualificazione delle 6 piazze del centro, avviato con tanto di premiazione dei progetti vincitori dall’amministrazione Vanni, la giunta De Caro ha presentato 4 mesi fa la piazza che verrà e i cui lavori partiranno alla fine del prossimo luglio per concludersi entro la fine del 2024, come da disposizioni per i finanziamenti. Denaro che è stato trovato attraverso il Pnrr per un quadro di 2.300.000 euro di cui 1.900.000 euro sono già fissati come importo dei lavori. Intanto in vista del cantiere la viabilità alternativa si orienterà ad essere pianificata sulla falsariga di quella del lunedì mattina, quando c’è il mercato che, appunto sarà spostato, traslandolo da piazza del Popolo verso tutta la lunghezza di via dell’Unità e i banchi alimentari si concentreranno tutti in piazza Berlinguer. Arianna Fisicaro