Il Martini premia le eccellenze. Alunni, prof ed ex studenti. Come brilla l’alberghiero

Un evento nell’evento. Sirio è stato un montecatinese eccellente e proprio per questo non poteva esserci giornata migliore della premiazione di alunni ed ex alunni che si sono distinti nella professione e nell’impegno per scoprire la targa a lui dedicata in sala Cristallo nella sede Querceta dell’alberghiero Martini. Poco prima della cerimonia dedicata al ristoratore amico delle star di Hollywood, in sala multimediale si è svolta l’attesa premiazione delle eccellenze e sono state consegnate onorificenze e premi a tutti gli studenti che hanno conseguito certificazioni linguistiche, ai 17 centisti (tre dei quali con lode) dell’anno scolastico 2024/25, al personale, agli ex alunni che si sono messi in evidenza nella professione, agli studenti che hanno ottenuto riconoscimenti nell’attività di alternanza scuola-lavoro.

Mattatore, il docente chef dall’anima istrione a, Antonio Antonino. Applausi per Antonella Scardigli, colonna portante della segreteria del Martini, e Barbara Trinci, apprezzata e stimata docente di lettere della scuola. A premiare, insieme al preside Riccardo Monti, la sua vice Benedetta Calistri e le professoresse Simona Trani (anche lei vice del dirigente) e Federica Mostardi (coordinatrice dei servizi). In sala anche i rappresentanti dei club che hanno contribuito alle borse di studio consegnate agli alunni meritevoli: Lions Club Monsummano, Lions Club Montecatini Castello, Lions Club Montecatini, Lions Pistoia, Amira, Soroptimist, Le Fornelle. E poi Confesercenti e Confcommercio e tanti altri ancora.

Un momento toccante è stato quello del premio intitolato a Linda Panati, giovane docente di francese prematuramente scomparsa quale anno fa. Tra gli ex studenti premiati anche Matteo Cecchi, figlio del docente Daniele Cecchi, che si è messo in evidenza con ottimi risultati nella professione. Al termine, gli studenti dei settori enogastronomia, pasticceria, sala-bar e ricevimento hanno servito un rinfresco per gli ospiti, mettendo così alla prova le proprie capacità e competenze professionali.

Emozionati i ragazzi e le ragazze nel ricevere buste e attestati. Per l’alberghiero Martini si tratta di una giornata importante di apertura al territorio e consolidamento dei rapporti con le categorie e con le famiglie. A questo proposito, l’istituto diretto da Monti ha avviato un progetto benefico con Asvalt. Da ieri alla Casa della Prevenzione si può trovare il pan di ramerino prodotto Martini. I proventi di questa iniziativa andranno a favore di Asvalt per gli importanti scopi sociali e sanitari perseguiti. "Ringraziamo per la collaborazione il dirigente scolastico – scrive Asvalt – e tutti i professori che si sono impegnati per la realizzazione di questa bellissima iniziativa e gli studenti che parteciperanno alla presentazione del prodotto. Vi aspettiamo numerosi tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 17". Il Martini ha aderito anche all’iniziativa della Fondazione Veronesi ’Il pomodoro per la ricerca’.

Giovanna La Porta