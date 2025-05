Telefonia e internet, Aramo è isolato. "Al lavoro per risolvere"

Ad Aramo, ormai da un mese, numerose famiglie denunciano problemi sulla propria linea telefonica. I residenti hanno provveduto a segnalare i problemi di isolamento al fornitore dei servizi, ad ora invano. "Con la mia compagnia telefonica – conferma Patrizia Mariani – finora non avevo mai incontrato problemi, andava tutto bene. Da qualche tempo, invece, si stanno moltiplicando le difficoltà. Per fortuna, per quanto riguarda la linea Internet, mi appoggio a un operatore diverso, in modo da tamponare la situazione utilizzando la linea wi-fi per comunicare. Ma è una cosa che, soprattutto per la fascia più anziana della popolazione, è obiettivamente difficile: sarebbe necessario trovare presto una soluzione".

Sulla questione è intervenuto il vice sindaco Luca Tridente, che in Giunta ha la delega alla Montagna. "Nei giorni scorsi – afferma – ho scritto una lettera all’assessore regionale Stefano Ciuoffo e al direttore delle infrastrutture tecnologiche Gianluca Vannuccini, per segnalare una situazione che sta creando problemi non di poco conto ai cittadini di Aramo. In quella castella ci sono problemi di isolamento sia dal punto di vista della telefonia fissa che da quello del collegamento a Internet, dovuti, presumibilmente, alla parziale rottura di un palo di legno in via della Madonna e al conseguente abbassamento del cavo telefonico in via del Trassero. Occorre risolvere la situazione il prima possibile, soprattutto considerando il fatto che ad Aramo vivono anche persone anziane, per le quali la telefonia fissa risulta molto importante in caso di pericolo o emergenza. È necessario risolvere definitivamente queste problematiche, come fatto nel caso analogo avvenuto a Macchino. Con questa lettera – conclude Tridente – ho dato anche la disponibilità all’assessore Ciuoffo, per convocare un incontro specifico con il gestore dell’infrastruttura telefonica, per fare un punto urgente sulla situazione di Aramo".

Emanuele Cutsodontis