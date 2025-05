Crollo di calcinacci al Lorenzini. Rassicurazioni dopo i sopralluoghi: "Nessuna criticità strutturale"

Nessuna criticità strutturale al liceo Lorenzini. Lo scrive la preside Annalisa Fattori in una nota, assicurando che la Provincia ha già provveduto a fare i necessari sopralluoghi. Nei giorni scorsi al liceo di Pescia sono tornate proteste e critiche da parte di alcuni genitori e studenti a causa del crollo in un’aula dell’intonaco del solaio. La scuola è divisa in quattro sedi per l’inagibilità di alcuni piani dell’ex monastero di San Michele, storico plesso centrale dove fino a tre anni fa erano concentrati quasi tutti gli indirizzi e le aule.

Il crollo si è verificato prima del rientro a scuola tra giovedì 1 maggio e nella primissima mattina di venerdì 2. L’aula non è agibile e gli alunni hanno dovuto utilizzare un altro spazio per la didattica. "La mattina del 2 maggio – ha scritto la dirigente scolastica – prima dell’inizio delle lezioni, è stato constatato il distacco di una porzione di intonaco dal soffitto in un’aula del plesso Palazzo Piacentini. È stata chiusa un’aula e sono stati presi contatti con la Provincia di Pistoia; nel corso della mattinata, a titolo precauzionale, è stata chiusa l’aula soprastante".

A seguito dell’accaduto, sabato 3 maggio, sono stati contattati i vigili del fuoco per un sopralluogo che hanno confermato la corretta esecuzione delle azioni svolte. Ieri, lunedì 5 maggio, l’Ufficio Tecnico della Provincia ha effettuato un sopralluogo nel plesso e per quanto riguarda l’aula interessata dal distacco dell’intonaco pare che non siano state rilevate criticità strutturali evidenti. "Tale episodio – prosegue la preside – sembra essere localizzato solo in quella porzione oggetto della caduta e solo in quell’aula. Per quanto riguarda la struttura di Palazzo Piacentini, in data odierna (ieri per chi legge ndr) la Provincia ha confermato alla scuola che pochi mesi fa (ottobre 2024) si sono concluse le indagini strutturali sull’immobile che non hanno rilevato alcun tipo di criticità".

Lavori al soffitto erano stati fatti recentemente. Il presidente della Provincia Luca Marmo ha annunciato un intervento imminente: "La situazione al momento è ben gestita, l’aula è stata interdetta. Ma dovremo lavorare per capire le ragioni del cedimento dell’intonaco e impedire che simili episodi si ripetano".

Giovanna La Porta