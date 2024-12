Il maestro Mirò a Montecatini. Dipinti, fotografie e ricordi. Da domani la mostra al Mo.C.A.

Andrà avanti fino al 29 giugno 2025 la mostra ’Joan Mirò a Montecatini Terme’ la cui inaugurazione è in programma domani alle 17 al Mo.C.A. La rassegna è a cura di Bruno Ialuna e l’organizzazione della stessa si deve a ’Mare’, laboratorio di innovazione sociale.

È il 1979, quando Carlos Franqui, legato al maestro catalano da un profondo rapporto di stima e di affetto, gli comunica che finalmente ha trovato un luogo dove riunire gli amici di una vita, in un grande evento culturale da organizzare per l’anno successivo: Montecatini Terme. È il sogno di Miró che si avvera in Toscana. Inizia così la storia che la mostra desidera raccontare. Una storia affascinante costellata di tanti protagonisti, di un avvenimento culturale, il Maggio Mirò, che è stato, forse, il più importante nel panorama italiano e non solo di quel 1980 strepitoso e di una tela, Dona Voltada d’un Vol d’Ocells, realizzata dall’artista spagnolo appositamente per Montecatini Terme e arrivata in modo rocambolesco nella città termale.

La rassegna ripercorrerà quanto accaduto attraverso i ricordi di Carlos Franqui, ex ministro della Cultura a Cuba, ideatore del Salon de Mayo all’Avana e dello stesso Maggio Miró, di Alberto Lapenna e Bruno Banchelli, assessori del comune di Montecatini Terme nel 1980. Una sala del Mo.C.A. sarà completamente dedicata alle innumerevoli foto scattate all’epoca dallo Studio Rosellini, mentre un’altra vedrà esposte le opere realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo.

Antoni Tapies, Roberto Estopinan, Amadeo Gabino, Baruj Salinas, Manolo Rivera, Hans Jean Arp, Emilio Tadini, Josè Miguel Ullan, Josè; Luis Cuevas, Renato Guttuso, Titina Maselli, Valerio Adami, Francis Biras, oltre allo stesso Carlos Franqui e Jacques Dupin, il poeta caro amico di Miró, questi gli artisti in mostra. Naturalmente accanto a opere dello stesso Mirò tra cui, in primis, Dona Voltada d’un Vol d’Ocells, una delle 5 tele più grandi al mondo realizzate dall’artista catalano, la più grande presente in Italia.

Due perle, se non bastasse ancora, rendono questa mostra unica: gli splendidi scatti inediti di Alfredo Melgar, fotografo di fama mondiale e amico dell’artista catalano, che fermano nei ricordi lo studio di Palma di Maiorca con Mirò e la tela, e il filmato concesso dalla RAI del tg regionale grazie alla collaborazione del giornalista Marcello Paris, servizio storico andato in onda nel 1980, in cui si saluta l’arrivo della tela a Montecatini Terme. L’ingresso al Mo.C.A. è, come sempre, gratuito.