Il liceo Salutati resta sovraffollato: "E sarà un altro anno di passione"

Il liceo Coluccio Salutati inizia questo anno scolastico con ormai ben noti problemi di sovraffollamento dell’unico plesso di cui dispone, fatto salvo l’attuale appoggio di due classi fuori sede in una condizione tuttavia provvisoria. "La nuova dirigenza – si legge su un comunicato – e quelle precedenti hanno sollecitato gli Enti competenti alla ricerca e individuazione di soluzioni sia provvisorie sia definitive per alleviare la situazione di sovraffollamento, ma finora non hanno ottenuto risposte risolutive. Da parte dell’attuale dirigenza è stata messa in campo in questi primi giorni ogni energia per trovare e suggerire soluzioni per sopperire alle necessità più urgenti, grazie anche all’appoggio della presidente del Consiglio di Istituto, dei docenti e di alcuni genitori. Registriamo con riconoscenza l’impegno assunto dalla Provincia di Pistoia nell’incontro intercorso con il presidente per risolvere a breve termine la necessità di individuare e allestire un plesso distaccato del quale ormai da anni il liceo necessita data la crescente richiesta di iscrizioni grazie all’ottimo lavoro di questa comunità scolastica. Auspichiamo una collaborazione sinergica tra l’Amministrazione locale e provinciale per trovare risposte concrete per il bene della comunità e per il rispetto del diritto all’istruzione dei ragazzi che hanno scelto la nostra scuola per diventare cittadini formati e consapevoli. A livello di organizzazione interna degli spazi e delle classi sono state elaborate alcune soluzioni temporanee per consentire una didattica rispondente alle esigenze formative dei vari percorsi e indirizzi nel Piano dell’offerta formativa".

"Turnazioni o prolungamenti orari – continua – non sono fra le misure al momento applicate per ridurre il sovraffollamento e restano una estrema prospettiva fra le varie altre ipotesi delle quali si è parlato solo in collegio docenti e pertanto non desumibili dalle circolari o note dirigenziali. Il liceo storico di Montecatini Terme, che tanti montecatinesi e non solo ha formato, si merita un riconoscimento per l’ottima offerta formativa che propone da anni premiata da un crescente aumento della sua popolazione scolastica. La dirigente, dott.ssa Simona Selene Scatizzi, ringrazia per l’accoglienza tutta la comunità locale oltre a quella scolastica ed augura a tutti un sereno anno formativo".