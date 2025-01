Il gusto della tradizione. Non sono soltanto castagne. A Vellano la mostra delle farine

Torna a Vellano, per iniziativa del circolo ricreativo e culturale Sandro Maltagliati, la festa dedicata alla farina di castagne del nuovo raccolto. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio un programma ricco di interessanti appuntamenti. Vellano conferma il suo ruolo importante per la promozione delle castagne e dei loro derivati, dando vita, durante tutto l’anno, a qualificate iniziative che riscuotono sempre il consenso del pubblico in generale e degli addetti ai lavori in particolare.

Si inizia quindi venerdì 17 gennaio alle ore 20 quando i locali del circolo ospiteranno la cena contadina e a seguire una interessantissima conferenza che affronta diversi temi collegati alla castanicoltura e alla produzione delle farine di castagne, una vera e propria miniera ricca di straordinarie proprietà nutraceutiche. Alla conferenza presente il presidente dell’Istituto ricerche forestali Massimo Giambastiani, il presidente dell’associazione castanicoltori della lucchesia Stefano Fazzi e infine Leonardo Sabbatini direttore scientifico della Accademia degli Infarinati. La cena contadina, a base di piatti tipici della gastronomia locale, verrà offerta ad un prezzo veramente simbolico di soli cinque euro dal circolo a tutti i partecipanti: occorre comunque prenotarsi entro mercoledì oggi al numero 0572.1913547.

Domenica, con inizio dalle ore 10, la manifestazione si sposta nei piazzali antistanti il circolo per dar vita a ’...è tutta farina del mio sacco’: verranno presentate le farine del nuovo raccolto provenienti dalla Lunigiana, Garfagnana, media valle del Serchio, val di Lima e lucchesia, alta Versilia e montagna massese e, naturalmente, montagna pistoiese e pesciatina. Sarà possibile degustare i necci, anche con ricotta e nutella, frittelle, castagnaccio e polenta ed altre specialità tipiche a base di farina di castagne, il tutto annaffiato con buon vino. Alle ore 15 è in programma l’animazione musicale affidata a dj Anima. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero per il pubblico ed in caso si avverse condizioni meteo, si terranno all’interno dei saloni del circolo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Pescia ed è organizzata in collaborazione con le associazioni dei castanicoltori della lucchesia e della montagna pistoiese e l’associazione Terra Nostra Valdinievole.