Il Gran Premio delle Nazioni. Il tiro a volo torna protagonista

Ritorna il ’Gran Premio delle Nazioni’ a Montecatini. La storica manifestazione, antesignana della odierna Coppa del Mondo, sarà organizzata al tiro a volo Montecatini nel prossimo mese di settembre. La manifestazione sarà con formula Open, ovvero aperta a tutti. La struttura montecatinese è il luogo magico nel quale è cresciuto Gabriele Rossetti, classe 1995, campione olimpionico 2016. Rossetti, residente a Ponte Buggianese, si sta preparando per partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Tiratore a volo di talento, Rossetti ha fatto sognare l’Italia intera ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.

Il Tiro a Volo Montecatini di Pieve a Nievole è dunque pronto per il grande ritorno, quello del ’Gran Premio delle Nazioni’. La manifestazione fu la prima a riunire i migliori tiratori di tutto il mondo con appuntamenti annuali e, sulla scorta della fortunata intuizione tutta italiana, fu l’antesignana delle odierne Coppe del Mondo. Un evento organizzato direttamente dalla Federazione, che richiamava nel nostro Paese il gotha del tiro a volo mondiale, dando vita ad una kermesse unica e molto emozionante. Dopo uno stop di molti anni, a settembre il Tav Montecatini ha deciso di organizzare di nuovo questa competizione, aprendo la partecipazione a chiunque voglia cimentarsi con i lanci dell’impianto toscano. "Un evento che si lega al passato, costruito con radici solide e profonde, ma contestualmente si proietta verso il futuro. Sarà una bellissima occasione per ricordare due grandi personaggi come Bruno Mario Rossetti e Daniele Cioni, che tanto hanno dato al tiro a volo italiano, prima in veste di tiratori e poi in quella di tecnici apprezzati in tutto il mondo – ha commentato Luciano Rossi, Presidente Fitav ed ISSF – La Federazione è fiera di affiancare la dirigenza del Tav Montecatini in questa impresa ambiziosa, così come sempre fa con eventi internazionali organizzati da alte realtà, e siamo sicuri che lo stesso contributo organizzativo arriverà da tutto il territorio nazionale. Sarà una gara Open, ovvero aperta a tutti, e confido nella più ampia partecipazione possibile".

L’appuntamento del ’Gran Premio delle Nazioni’ verrà inserito nel calendario delle grandi gare e in quello della ISSF, Federazione Internazionale degli Sport di Tiro.

