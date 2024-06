Il festival musicale ’E lucevan le stelle...’

L’associazione ’Cultura e Musica Giulio Rospigliosi’, sotto la direzione artistica del maestro Luca Torrigiani (nella foto), presenta la quinta edizione del festival musicale ’E lucevan le stelle…’, un evento unico che coniuga musica esclusiva, dimore da sogno e artisti di altissimo livello. Il primo concerto si terrà domani alle 21.30 presso la Chiesa di San Rocco a Larciano, patrocinato dal Comune di Larciano. La serata vedrà protagonisti il duo Una Maris con gli organisti Víctor Contreras e Valeria Velásquez, due talentuosi musicisti provenienti dal Messico. Víctor Contreras ha studiato organo, clavicembalo e direzione d’orchestra con maestri di fama internazionale. Ha partecipato ai più importanti festival in Messico, Italia, Germania, Francia, Spagna, Danimarca, Finlandia, Libano, Stati Uniti e Sud America. Valeria Velásquez ha iniziato i suoi studi di pianoforte con Alvarez, proseguendo con il clavicembalo presso l’UNAM e il Conservatorio Nazionale di Musica del Messico. Ha partecipato a masterclass internazionali e ha tenuto concerti in Messico e in Europa.

La stagione del festival rappresenta un’occasione unica per apprezzare una varietà di programmi musicali, dal classico al contemporaneo al jazz, in luoghi di grande fascino storico. Gli eventi si terranno nelle più belle ville e chiese storiche del Montalbano, tra cui: Villa Rospigliosi, Villa di Papiano, Villa di Castel Vitoni, la cripta della Chiesa di San Baronto. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 335-5439579 o visitare il sitowww.acmrospigliosi.it.