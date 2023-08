Il fascino d’Incanto Liberty Anche oggi pomeriggio la sfilata delle carrozze

Prosegue la presenza delle tredici carrozze d’epoca che accompagnano la città in questo Ferragosto. Un tocco di eleganza che non guasta mai. Le carrozze in questo caso non sono un "mezzo di locomozione" ma un "mezzo di congiunzione" fra due mondi affini, il passato e il presente in un sodalizio di Associazioni del nord e centro Italia, un’alleanza tra l’Ippodromo Snai Sesana, l’associazione Incanto Liberty e l’Afac, Associazione Friulana Appassionati Carrozze. Le carrozze che spazieranno fino a Ferragosto per le strade – ed all’Ippodromo – di Montecatini. Un tuffo all’indietro di oltre centocinquant’anni, voluto da Alessandro "Arillo" Bracali che ha ceduto lo scranno di Presidente a Pierantonio Rossi. Ferragosto è il tradizionale giorno in cui, da ormai sette anni e con sentimenti via via più positivi, questa unione si celebra: per rafforzarsi. L’ippodromo Sesana che nella settimana a cavallo di Ferragosto diventa protagonista con cavalli e carrozze con la peculiarità di portare nelle piazze e nelle vie di Montecatini Terme questo “Museo itinerante” formato da Phaeton, Landau, Break, Spider, Clarence, Gig, Pistoiese, e le altre tipiche carrozze che percorrevano i viali alberati con a bordo il fiore della nobiltà locale. Qui hanno soggiornato personaggi illustri, da Farah Diba, a Audrey Hepburn, a Grace Kelly che qui passò in luna di miele con Ranieri di Monaco. Madame Curie la scelse per i suoi esperimenti medici, Katharine Hepburn per baciarvi Spencer Tracy sul colle della Maona, a Sophia Loren, Carlo d’Inghilterra, George Clooney.

Tra le varie carrozze ce n’è una condotta da una ragazza, Chiara Moirano, di professione "Sellaio". Una giovane coraggiosa che da tempo ha deciso di continuare a portare avanti la "bottega di famiglia" perpetuando una professione che conta pochi adepti sul tutto il territorio europeo. chiara presenta un gig, legno a due ruote molto elegante di fine 800, col termine gig si intende una vasta famiglia di legni a due ruote e a due posti, di forme e dimensioni diverse, che in italia vengono chiamati calessi, trainati da un cavallo singolo. Chiara in questi giorni si alterna alla guida con il suo compagno Alfio Basibetti, attacca Fino di Zappone di razza murgese, il suo nome ne indica chiaramente la provenienza: le Murge, un’area geografica della Puglia, allevato allo stato brado sin dal 1700 lo si trova nelle antiche masserie dei contadini. la particolarità di questa razza che sfoggia un mantello nero corvino lucente privo di ogni macchia bianca. Molto apprezzato è il mantello grigio ferro testa di moro, una variante limitata a pochissimi esemplari.