Il convegno di Arbi sulla sicurezza alimentare. Incontro fra aziende, esperti e accademici

Sicurezza alimentare, ci pensa Arbi. Parte da qui la nuova iniziativa dell’industria di surgelati di Monsummano Terme, che vedrà personalità a confronto sul tema, venerdì prossimo a Firenze con un convegno sul tema. "Un’occasione di incontro tra i diversi attori del settore alimentare – fanno sapere dall’azienda valdinievolina – come le aziende produttrici, i rappresentanti della grande distribuzione, le autorità di controllo e il mondo accademico. Esperti della materia provenienti dalle più diverse realtà produttive e accademiche, insieme con i rappresentanti di istituzioni e autorità di controllo, si confronteranno per affrontare le complesse tematiche della sicurezza alimentare, offrendo spunti e argomenti di riflessione nell’interesse non solo dei partecipanti all’evento, ma ci auguriamo dell’intero comparto alimentare".

L’iniziativa si svolgera a Firenze al palazzo degli Affari venerdì 28 febbraio e il programma della giornata prevede l’apertura dei lavori alle 9,30 con i saluti istituzionali di Alessandro Arbi, amministratore Delegato Arbi Dario S.p.A. A seguire, a partire dalle 10 Martina Sartoni, assegnista di ricerca dell’università di Pisa parlerà di ’Vivere la Cultura della Sicurezza Alimentare: il ruolo della Gamification’ e poi gli interventi di Nives Cecchetto, Benedetta Mariotti e Alice Meneghetti sul tema ’Garantire sicurezza alimentare e qualità’.

Prevista anche una tavola rotonda a cui parteciperanno Jack Stewart, referente del movimento ’Move to Minus 15°C’, Alessandra Borghini e Natalia Marzia Gusmerotti Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Arianna Fisicaro