Il ciclismo come vetrina. Magistrati e avvocati in sella per il "Forense"

La promozione del territorio passa anche dallo sport, soprattutto con eventi di questo calibro. Nove titoli italiani nel settore maschile e tre in quello femminile, assegnati nella prima giornata delle due in programma a Montecatini Terme, con la regìa organizzativa della società "Una Bici X Tutti" di Pontedera presieduta da Claudio De Angeli con il prezioso apporto del segretario della manifestazione Daniele Brotini e la direzione di gara affidata a Francesco Zingoni e Mario Mecacci. Le maglie tricolori quella della cronometro in montagna con partenza dalla zona del Tettuccio di Montecatini Terme e la salita verso Vico con arrivo a Montecatini Alto dopo 4 km e 700 metri. Erano 55 i partecipanti tra magistrati, avvocati, cancellieri, notai e tutti coloro che svolgono attività giudiziaria e che amano andare in bici. Preziosissimo il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, carabinieri, polizia di stato e polizia municipale per lo svolgimento regolare della gara a cronometro tenuto conto che era un pomeriggio feriale. Vincitore assoluto della prova Santino Stavola della ASD Bike in Tour Vallo di Diano appartenente alla categoria Master 3, che ha coperto la distanza in 11 minuti e 10 secondi alla media di km 23,130. La prima assoluta tra le donne Marica Morara del Team Passion Faentina nel tempo di 13’46". Tra i partecipanti anche Claudio Pasqualin del Team Granfondo Liotto, noto Procuratore sportivo e avvocato, esperto di diritto sportivo. Oltre ai due vincitori assoluti (uomini e donne) assegnate le maglie tricolori ai primi classificati delle singole categorie.

Questi i vincitori dei 12 titoli italiani a cronometro. Master 1: Emanuele Picotti (Tessera Giornaliera); M2: Salvatore De Bonis (Bike & Sport Team); M3: Santino Stavola (Bike in Tour Vallo di Diano – vincitore assoluto); M4: Simone Batini (Bike Projecte); M5: Roberto Cremonesi (G.C. Vapriese); M6: Luca Morgani (Rubicone Cycling); M7: Marco Valentini (Velo Club Montecchio); M8: Massimo Bonomi (Team 100.1); M9: Marco Bortone (Amici in Bici Pescara); M10: Sergio Gloria (Lupi del Salento). Donne – categoria W2: Manuela Palmieri (Ciclistica Vernolese); W3: Marica Morara (Team Passion Faentina – vincitrice assoluta); W4: Laura Calissoni (DC’S Friends Ass.Sportiva).

Antonio Mannori