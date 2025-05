Il caso migranti. Cas a Lamporecchio. Trovato l’immobile

È stata indetta per lunedì alle 21 la riunione al Teatro comunale aperta a tutta la cittadinanza con cui il sindaco di Lamporecchio Anna Trassi parlerà alla cittadinanza sul tema dei migrandi in arrivo in Paese. Dopo le parole del sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso, che aveva annunciato l’arrivo a Lamporecchio di alcuni richiedenti asilo finora ospitati in un Cas della città termale, Trassi aveva messo in chiaro che sul tema, né attraverso comunicazioni con il collega, né soprattutto attraverso canali ufficiali con la Prefettura, l’amministrazione di Lamporecchio non era stata informata.

Ieri Trassi, in una nuova nota, è tornata sull’argomento: "Vista l’importanza e anche la delicatezza della questione, mi preme comunicare quelli che sono stati gli sviluppi in seguito alle spiegazioni che ho prontamente richiesto sia al collega Del Rosso che alla Prefettura di Pistoia – si legge in una nota del sindaco –. Nella persona del viceprefetto aggiunto Giulio Morandini, la Prefettura ha fatto pervenire al Comune di Lamporecchio una comunicazione con la quale mi informa che è stato avviato un progetto di accoglienza per persone richiedenti asilo presso un immobile sito nel nostro territorio comunale, individuato e proposto da un’associazione che già gestisce un Cas nella provincia di Pistoia. Mi è stato assicurato e garantito che il progetto, destinato "all’accoglienza di un numero di persone contenuto e rispettoso dei criteri di proporzionalità individuati dalla normativa di riferimento", potrà prendere avvio solo dopo la "positiva conclusione degli adeguamenti e dei controlli richiesti" dalla normativa statale".

"Inutile dire – conclude la sindaca – che terrò costantemente informata la popolazione o chi me lo chiederà sugli ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda. Per parlare del progetto di accoglienza, l’amministrazione invita tutta la cittadinanza ad un incontro pubblico, presso il Teatro, lunedì 19 maggio alle ore 21".