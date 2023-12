Il Bocciodromo sarà risistemato. La giunta dà il via libera ai cantieri

L’amministrazione comunale di Montecatini Terme, nella seduta di giunta di fine anno, ha approvato un intervento che prevede la messa in atto di una serie di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo di Via Maratona. Tra gli interventi licenziati dalla giunta si annoverano il relamping, il cappotto termino e la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 20 kilowatt, con l’obiettivo di adeguare il fabbricato sismicamente ed effettuare anche il completo rinnovo della copertura per garantire una ottima tenuta contro gli agenti atmosferici ed un miglior comportamento termico dell’edificio.

"L’importo complessivo di costi per la sicurezza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni –, imposte e spese tecniche è di 1,24 milioni di euro coperto da un mix di fondi statali derivanti dal bando ’Sport e Periferie’ e denari provenienti dal bilancio comunale".

"Il Bocciodromo è chiuso dal 2018 – ricorda il vicesindaco – quale conseguenza logica di scelte politiche che hanno ignorato lo stato di questo impianto sportivo per il quale non era stata progettata, finanziata, eseguita alcuna delle attività necessarie a garantirne il regolare esercizio. I lavori saranno affidati ed avviati nel corso del 2024".

RedMont