Idea del 2019, poi il covid Adesso si può partire

"Sindaco per un giorno" nasce dalla volontà e dalla collaborazione tra il Liceo Salutati e il Comune di Montecatini Terme. Nato nel 2019 e inizialmente previsto come biennale, venne realizzato, nelle sole fasi iniziali, nella prima parte dell’anno scolastico 20192020 e poi interrotto a causa della pandemia che avrebbe impedito ai ragazzi di attuare, in termini pratici, tutte le attività previste. La preside Marzia Andreoni ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo delle nuove generazioni all’interno della vita sociale della "polis contemporanea", coinvolgimento che passa attraverso il rispetto, la competenza, l’impegno, la qualità e la trasparenza d’intenti. L’attività si inserisce pienamente nel percorso liceale LES, sia come metodologia didattica che come competenza trasversale, e si propone di offrire agli studenti una forma alternativa e complementare di "fare scuola" permettendo loro di cimentarsi in situazioni operative che simulano le occasioni dialettiche di confronto nell’ambiente della sala consiliare del Comune di Montecatini Terme. Rossella Grande, docente di diritto ed economia e coordinatrice dell’attività, affiancata da Silvia Falegni, docente di flilosofia e scienze umane, ha focalizzato l’attenzione sulle figure recenti dei sindaci montecatinesi. Il primo cittadino Luca Baroncini, che è anche docente di economia aziendale, ha mostrato un particolare interesse per questo progetto è ha spiegato che la sua funzione di "sindaco delle persone", ricordando che con legge n. 81 del 25 marzo 1993, questa carica viene eletta direttamente dal popolo; proprio oggi Baroncini sarà a Roma con quasi tutti i sindaci d’Italia per celebrare il trentennale di questa ricorrenza. Baroncini ha anche evidenziato che purtroppo le donne sindaco sono ancora poche, mentre gli assessori donne, anche in virtù della legge che riserva loro delle quote di partecipazione, sono presenti in misura maggiore. Federica Rastelli ha illustrato le attività che saranno svolte dai ragazzi nei vari uffici comunali, dall’anagrafe all’ufficio elettorale e, più in generale, ai servizi demografici; queste attività culmineranno con la partecipazione attiva di coloro che risulteranno eletti, ad almeno un Consiglio comunale. "Sindaco per un giorno" si configura come un progetto di educazione civica e, più in generale, di "educazione alla vita pubblica" ed è finalizzato a promuovere la partecipazione degli adolescenti alle esperienze della comunità locale attraverso il diritto alla parola e alle decisioni.