I sogni ancora in volo di Massimo Ranieri

Un classico. Sabato, dalle 21 al Teatro Verdi di Montecatini Terme, ecco, a grande richiesta, Massimo Ranieri nello spettacolo ’Tutti i sogni ancora in volo’. Come ogni anno, a novembre, l’appuntamento del cantante e attore napoletano con la città termale e i molti, moltissimi suoi fedelissimi che giungono da ogni parte del Centro Italia per ascoltare la sua splendida voce.

’Tutti i sogni ancora in volo’ è il titolo dell’omonimo libro di Ranieri pubblicato nel 2021, poi divenuto un disco, quindi una rappresentazione teatrale di enorme successo, infine uno show televisivo in due puntate su Rai 1. Il recital è ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Dopo più di 800 repliche di ’Sogno o son desto’, un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le numerose canzoni proposte, vi sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, ’Lettera di là dal mare’. Uno spettacolo intimo, lo descrive così Ranieri. "Racconto gli stati d’animo legati all’amore che nasce, che esplode, che cresce, che finisce... Ma è un varietà, e ci sarà anche tanta musica".

Ascolteremo anche inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri ancora. Lo spettacolo si veste di una nuova scenografia, l’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una band di musicisti inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, alle percussioni Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, al violino e voce Valentina Pinto e ai fiati il sax di Max Filosi, la voce e il sax di Cristiana Polegri.

G. B.