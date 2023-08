I quadri di Sardisco al Palazzo del turismo

Il pittore di origine siciliana Salvatore Sardisco, in arte Stylus, esporrà da sabato alcuni dei suoi più celebri dipinti al Palazzo del turismo di Montecatini Terme. L’artista è un seguace del realismo e si allinea al lessico di quello che lui considera il suo principale maestro: Pietro Annigoni. "Sentimenti d’autore", questo il titolo della mostra personale di Sardisco, valdinievolino d’adozione, nasce con l’intento di racchiudere i ritratti in capitoli tematici messi in dialogo con la sicilianità del pittore. I sentimenti di padre, di compagno di vita, di uomo si raccontano in ogni opera di Sardisco, che è capace di narrare la sua storia con pennellate cariche di tensione. L’artista esprime l’emozione di vivere quando nascono le figlie e di sentirsi morire quando perde la figlioletta Angela, perpetuando il dramma che incarna i timori dei genitori di tutto il mondo. Uno speciale focus, basato sulla rielaborazione pittorica di scatti fotografici che hanno fatto la storia dei reportage, sarà legato agli universi femminili.