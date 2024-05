I programmi di Fanucci per la zona della Nievole

Tutti in campo per la campagna elettorale i candidati che sostengono Edoardo Fanucci. Ieri sera, nella Nievole, i fratelli Gianna e Andrea Rastelli (lista ’Fanucci Sindaco’) hanno incontrato i residenti della frazione per illustrare idee e programmi. Gianna è consigliere comunale uscente di Italia Viva e Andrea si è sempre dato da fare nella vita politica cittadina con vari ruoli. Questa mattina alle 11, a Casa Desideri (di fronte alla nuova Esselunga) Massimo Brancoli e Francesca La Loggia (lista ’Insieme-Brancoli’) si confronteranno con i montecatinesi interessati a conoscere le loro idee e i loro progetti. Intanto anche Alessia Bechelli ha invitato mercoledì 8 maggio alle 18 i propri sostenitori e coloro che vorrebbero saperne di più sulla sua prospettiva di scuola e di sociale. L’evento di Bechelli è originale: una passeggiata nella zona sud con un punto ristoro. Il ritrovo è fissato in via Tevere 28. La terza lista che sostiene Fanucci (che sarà presente a tutti gli incontri) è quella del ’Patto Severi’ che ha come riferimenti Ettore Severi e Andrea Bonvicini. Come ha più volte sottolineato, l’ex onorevole Fanucci scenderà in campo senza la tessera del partito Italia Viva. Sarà supportato da un patto ’pluri-trasversale’. Di recente ha annunciato l’intenzione, se eletto, di nominare vicesindaco Severi e ha fatto capire di volere come assessori Bonvicini e Brancoli.

Giovanna La Porta