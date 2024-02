I funerali di Lorenzo Sabatini. Folla di amici ed ex compagni: "Era un ragazzo straordinario"

Una folla commossa si è stretta nel dolce ricordo di Lorenzo Sabatini, il giovane 20enne di rimasto vittima di un malore improvviso la scorsa settimana, mentre si trovava nell’abitazione dei nonni a Cerreto Guidi. Le esequie si sono tenute a Stabbia, località particolarmente cara a Lorenzo. Al funerale erano presenti i famigliari, gli amici di una vita e i rappresentanti di alcune delle squadre dove Lorenzo aveva militato nella sua carriera calcistica. Particolarmente commovente il ricordo del padre Massimiliano e di alcuni famigliari, che hanno ricordato alcuni bei momenti della vita di Lorenzo. É emersa la figura di un ragazzo che amava la vita, altruista e sorridente, capace e pure precoce nelle varie tappe di un giovane: dal saper scrivere, al saper andare in bici o guidare un auto. "Sembrava davvero un predestinato" ha detto qualcuno di fronte ad una sua bella foto appoggiata, come purtroppo accade in queste situazioni, sulla bara bianca. Il calcio, sua grande passione, è stato presente anche nell’ultimo saluto. Rappresentanti e giocatori di diverse squadre, comprese Montespertoli e Lampo Meridien, non hanno mancato l’appuntamento per il salutare il loro compagno. "Lorenzo era un giovane straordinario – ricorda commosso Gianluigi Sarti, suo ex allenatore che lo aveva voluto in Eccellenza nel Montespertoli –, dotato di grande altruismo e onestà. Era anche un bravissimo calciatore. Era un vero numero dieci, fuori e dentro il campo. Partecipare al suo funerale è stato qualcosa di indescrivibile. C’era tantissima gente e non poteva essere altrimenti per una persona straordinaria come lui".

Francesco Storai