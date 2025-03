’I due Papi’ di Anthony McCarten. Fra documentario storico e dramma

Due grandi attori del nostro panorama teatrale, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, sono i protagonisti dello spettacolo, in scena al Teatro Comunale di Lamporecchio, questa sera alle 21: ’I due Papi’ di Anthony McCarten, proposto ora nella traduzione di Edoardo Erba. Dieci anni fa, Benedetto XVI sbalordiva il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli. Fra documento storico, humor e dramma, il lavoro conduce il pubblico a ripercorrere non solo i giorni frenetici che portarono dalla rinuncia di Benedetto all’elezione di Francesco, ma anche le “vite parallele” di due uomini molto diversi, accomunati dallo stesso destino. La stagione di Lamporecchio si concluderà venerdì 11 aprile con una ironica e effervescente Veronica Pivetti in scena con ’L’inferiorità mentale della donna. La biglietteria del Teatro di Lamporecchio (telefono 333.9250172) sarà aperta, come di consueto, il giorno prima degli spettacoli (16-19) e il giorno stesso dell’evento (ore 16-19 e dalle ore 20).