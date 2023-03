I campioni del domani al "Mariotti" Il ritorno del torneo giovanile Al via Roma, Fiorentina e Torino

Torna il tradizionale torneo giovanile di calcio "Città di Montecatini Terme - Memorial Daniele Mariotti", Saranno ben 24 le pretendenti pronte a darsi battaglia sul prato verde dello Stadio Daniele Mariotti di Montecatini, per un appuntamento tra i più prestigiosi a livello nazionale, che ogni anno richiama nella cittadina termale migliaia di persone tra atleti, genitori ed addetti ai lavori. Il Torneo riservato alla categoria Esordienti primo anno, prenderà il via il prossimo 7 aprile, e finirà il 10, giorno di Pasquetta. I padroni di casa del Montecatinimurialdo sono stati inseriti nel gruppo A, con Roma e Pro Eureka. Nel Gruppo B ci sono Città di Pontedera, Grifone Calcio e Donatello Calcio, mentre nel C troviamo Torino, Tau Calcio Altopascio e Alto Academy. Nel gruppo D si scontreranno invece Pisa, ASD Boreale e Sporting Club Corigliano, una delle formazioni con più partecipazioni al torneo. I campioni in carica della Nuova Tor Tre Teste, presenti nel girone E, se la vedranno con Lucchese e Calcio Caldiero Terme, formazione veronese all’esordio nella manifestazione. Atalanta, Prato e Voluntas Montichiari compongono il gruppo F, mentre nel G sono state sorteggiate Fiorentina, Virtus Calcio e Caldogno Calcio, società alla prima apparizione nel Torneo, in cui Roberto Baggio ha iniziato a dare i primi calci al pallone. Nel gruppo H si affronteranno Arzignano Valchiampo, formazione che sta ben figurando nel campionato di Serie C, Margine Coperta e Napoli Nord, società campana pronta a fare il suo debutto nel Torneo Città di Montecatini Terme. "Per noi come società di Montecatini è un grande onore organizzare una manifestazione che porta il nome della città e che richiama appassionati da tutta Italia- ha detto il presidente del MontecatiniMurialdo, Stefano Scaffai -Al centro di tutto questo ci sono sempre i ragazzi, veri e assoluti protagonisti del torneo. Avranno la possibilità di misurarsi con pari età provenienti da tutto il Paese, che giocano un calcio diverso e con una differente scuola di pensiero. Siamo altrettanto contenti di portare lavoro ad alberghi, ristoranti e negozi della nostra città, che nei giorni di Pasqua si affollerà di ragazzi e genitori che partecipano al torneo".

Simone Lo Iacono