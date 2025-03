Gli hotel terra di nessuno, occupanti abusivi portati via dalla polizia a Montecatini

Montecatini Terme, 31 marzo 2025 – Quell’albergo inutilizzato, nel cuore turistico e termale della città, era l’ideale per trascorrere la notte riparati dal freddo e dal cattivo tempo. Gli agenti del commissariato di Montecatini, durante un controllo programmato in seguito alla segnalazione dell’attuale proprietà, hanno scoperto cinque occupanti abusivi all’ex Hotel Mediterraneo. Si tratta di 5 cittadini nordafricani: quattro sono richiedenti asilo, mentre uno ha il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Gli stranieri sono stati portati via, per essere sottoposti alle identificazioni di rito. L’arrivo della polizia di Stato ha creato un po’ di trambusto nella zona di via Baragiola, dove sorge la storica struttura ricettiva, chiusa da qualche anno e acquistata lo scorso ottobre nell’ambito di una procedura concorsuale. Al momento, non si conoscono progetti per il riutilizzo dell’immobile.

La perizia ordinata nell’ambito della procedura concorsuale parlava di un valore complessivo di 863mila euro, ma l’acquirente è riuscito ad aggiudicarsi l’ex Hotel Mediterraneo, non andando oltre l’offerta minima prevista dalla procedura di esecuzione per 364.500 euro. La crisi economica che attanaglia Montecatini sta registrando sempre di più vendite immobiliari, anche attraverso procedure esecutive, a prezzi davvero bassi, quasi sottocosto. Su Internet è ancora possibile trovare il sito di quando la struttura era funzionante.

“Fornite di uno scrittoio – si legge nella presentazione – le 40 camere includono comodità come una Tv a schermo piatto con canali satellitari, nonché un mini frigobar e servizi per la preparazione di tè/caffè. Gli ospiti possono usufruire anche di un bagno alla francese e una doccia. Durante il soggiorno in questo hotel puoi godere di una vista sul giardino”. Molte strutture come questa, negli ultimi anni, sono state prese di mira da sbandati di vario genere che sono riusciti a penetrare negli immobili con una certa facilità. Le forze dell’ordine hanno effettuato vari blitz, fermando e identificando varie persone all’interno delle strutture al momento inutilizzate.

Tra tutti gli alberghi in attesa di un nuovo acquirente, dove molto sbandati sono soliti trascorrere la notte, l’ex Hotel Impero di viale Bicchierai è diventato il simbolo dei problemi di degrado e sicurezza che toccano molte strutture ricettive a Montecatini. Il cadavere di un egiziano, assassinato con una coltellata all’addome, è stato ritrovato all’interno di una delle camere il 19 marzo dello scorso anno, durante un sopralluogo di alcuni operai. Il corpo dell’uomo, 26 anni, si trovava nell’edificio abbandonato da almeno un mese.