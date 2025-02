Controlli anti-degrado della polizia dentro l’Hotel Metropole

La polizia di Stato prosegue i controlli all’interno degli alberghi dismessi o chiusi per il periodo invernale, spesso utilizzati da sbandati o soggetti poco raccomandabili come luoghi di riparo nelle ore notturne. Gli agenti del commissariato, ieri mattina, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’Hotel Metropole, in via della Torretta, nel cuore turistico e termale della città. All’interno della struttura alberghiera, chiusa da qualche tempo, non è stato trovato nessuno e non sono state riscontrate tracce che possono far pensare a recenti presenze di persone non autorizzate. La proprietà dell’albergo, tra l’altro, lavora per rafforzare le misure di sicurezza al fine di impedire l’accesso ai soggetti non autorizzati.

La crisi del settore turistico e termale, purtroppo, ha portato alla chiusura di numerosi hotel a Montecatini, ancora senza proprietà o nuova destinazione d’uso. La polizia di Stato e altre forze dell’ordine hanno scoperto più volte giacigli di fortuna, arrivando anche a sorprendere sbandato di vario genere dentro strutture ricettive non funzionanti. Le proprietà e l’Istituto per le vendite giudiziarie sono stati più volte a mettere in sicurezza questo spazi. Il 19 marzo 2024, purtroppo, l’ex Hotel Impero divenne il simbolo dei problemi di degrado e sicurezza che toccano molte immobili del genere a Montecatini. Il cadavere di un egiziano, assassinato con una coltellata all’addome, è stato ritrovato all’interno di una delle camere, durante un sopralluogo di alcuni operai. Il corpo dell’uomo, 26 anni, si trovava nell’edificio abbandonato da almeno un mese. Sul posto intervennero subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini, che stanno seguendo le indagini. I militari dell’Arma trovarono le camere in condizioni terribili: gli occupanti abusivi non si erano riguardati nemmeno dall’espletare le loro funzioni fisiologiche sui tappeti o i letti.

Daniele Bernardini