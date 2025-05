Ancora atti di vandalismo: "Bici sradicate e rubate"

Ancora un episodio di vandalismo denunciato dal Controllo del vicinato di Montecatini. "I residenti del centro – scrive Marco Lucarelli – hanno raccontato che nella notte tra venerdì e sabato un gruppo di ragazzi in piazza Celli (dietro piazza del Popolo), si è divertito a infrangere bottiglie di vetro sulla strada, arrecando danni in generale. Hanno sradicato biciclette dagli appositi stalli, rovinandole e rubandone poi tre per andare via dopo".

Tutto sarebbe accaduto intorno all’una di notte. Il Controllo del Vicinato, attivatosi a causa delle urla, ha prontamente avvisato le forze dell’ordine. "In riferimento a questo evento – dice ancora Lucarelli – i cittadini chiedono con fermezza alle autorità che questo episodio di criminalità minore, come tanti altri simili già avvenuti in precedenza, non siano più tollerati; anche perché con l’arrivo della bella stagione e la prossima chiusura delle scuole, tutti questi crimini minori potrebbero sfociare in crimini peggiori, mettendo a serio rischio l’incolumità dei cittadini ed il tentativo di rilanciare il turismo locale".

Per il Controllo del vicinato occorre fare di più di quanto si stia facendo, mettendo in atto una serie di iniziative mirate, con tutti i settori coinvolti. "Un piano dettagliato – prosegue Lucarelli a nome dell’associazione – volto a gestire punto su punto ogni elemento utile a migliorare il benessere cittadino. Una singola iniziativa oramai è chiaro che non produce e non può produrre effetto, perché la storia e l’antropologia ci insegnano che chi vive 20 ore al giorno la strada ne è padrone più di chi la gestisce occasionalmente. Essendo oramai note sia le zone più a rischio della città che i soggetti che sono dediti a tali atti, si chiedono controlli specifici e quotidiani".

In tale ottica i cittadini richiedono: al sindaco un’ordinanza che vieti dopo la mezzanotte alle attività commerciali la vendita di alcolici da asporto ed ai cittadini il consumo per strada. Da prendere in considerazione con la Prefettura anche l’introduzione delle zone rosse, proprio per risanare gli ormai ormai conosciuti luoghi. Le cosiddette zone rosse sono state introdotte con direttiva del 17 dicembre 2024. Si tratta di aree urbane in cui i soggetti pericolosi con precedenti penali non possono entrare e dove, quindi, se ne può disporre l’allontanamento.

Giovanna La Porta