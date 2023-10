Guerra nuovo direttore: "La Radiologia senologica un punto di riferimento"

Dopo che per anni, dal 2017, ha coperto il ruolo di referente in Valdinievole per le attività di screening e per la senologia clinica, Claudio Guerra è stato nominato direttore della struttura semplice di Radiologia senologica dell’ospedale Ss.Cosma e Damiano, inserita nella struttura complessa radiologica diretta da Adriano Viviani. Guerra, 45 anni, dal 2009 lavora nel reparto radiologico del nosocomio pesciatino. In sei anni di attività la sua équipe ha effettuato quasi 60mila esami: 44.006 mammografie, 8921 ecografie, 1444 biopsie ecoguidate e 573 risonanze magnetiche, 11.127 nel 2021, 10.710 nel 2022, con un incremento previsto per il 2023. La radiologia senologica di Pescia è uno dei tre centri della Ausl Toscana centro, insieme a Prato e Firenze Santa Maria Nuova, a eseguire esami di RM mammaria senza e con mezzo di contrasto. "Tale intensa attività – commenta Maurizio Bartolucci, direttore del Dipartimento diagnostica per immagini – ha consolidato l’esperienza di Guerra nella diagnosi precoce del tumore al seno, nella gestione del percorso oncologico in ambito multidisciplinare e nel follow up delle donne operate al seno. La sua nomina a direttore di struttura lo rende figura di riferimento per la Senologia di Pescia e del territorio della Valdinievole".

L’incarico "rappresenta un rafforzamento della nostra Radiologia – afferma il direttore sanitario Giuditta Niccolai –: una struttura esclusivamente dedicata, dal punto di vista radiologico alla senologia, rappresenta un ulteriore potenziamento del nostro ospedale". Guerra, dopo la laurea conseguita nel 2004 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, si è specializzato nel 2008 in Radiodiagnostica all’Università di Foggia; nel 2019 ha frequentato la Senologia Clinica dell’Istituto per lo Studio, Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze per acquisire competenze specifiche in Accuratezza Diagnostica in Mammografia di Screening. È membro effettivo del Collegio Italiano dei Senologi dal 2020, ed è iscritto alla Società Italiana di Radiologia Medica, alla sezione Sirm di Senologia, alla Società europea di radiologia e alla Società europea di diagnostica senologica. "Sono a Pescia da 14 anni, dedicandomi nella totalità dei turni alla senologia dal 2017 – commenta soddisfatto il nuovo direttore –. Sono contento. Viene premiato un lavoro che non è soltanto il mio, ma di una equipe. La direzione, non solo a Pescia ma anche in altri territori, dà un segnale di particolare interesse nella prevenzione del tumore mammario, potenziando la senologia radiologica dedicata prevalentemente allo screening". Emanuele Cutsodontis