Grassotti si presenta. Sinistra Italiana non proporrà una sua lista

Si intensificano gli incontri elettorali e le prese di posizione politiche in vista del prossimo voto amministrativo. Stamani alle 11 al Bar Bistrot di piazza Mazzini si tiene la conferenza di presentazione del candidato a sindaco del centrodestra Antonio Grassotti (foto). Sempre oggi alle 11 apre la sede del comitato elettorale di Riccardo Franchi candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra.

Intanto Sinistra Italiana ha fatto la propria scelta: non parteciperà con il proprio simbolo e con proprie candidature alle prossime elezioni amministrative pesciatine, spiegando con una nota le motivazioni. "Dopo numerosi confronti con le forze politiche a noi più vicine – scrive SI – riteniamo insufficiente la chiara volontà di trovare unità nei programmi. Soprattutto con il partito più rappresentativo e il candidato Riccardo Franchi, che ringraziamo per l’impegno profuso, abbiamo constatato un atteggiamento programmatico cauto, non sufficientemente coraggioso. Nonostante la condivisione di punti programmatici, soprattutto con PesciAsinistra, abbiamo ugualmente ritenuto non opportuno partecipare alle prossime amministrative. Vogliamo rimanere per il futuro un punto di riferimento delle forze progressiste, di sinistra e l’impegno che abbiamo perseguito rimanga un prezioso patrimonio da conservare, sviluppare e utilizzare, soprattutto dove abbiamo individuato punti programmatici di discontinuità, rottura di politiche insufficienti finora attuate dalle ultime amministrazioni, indispensabile questo per noi di Sinistra Italiana per contrastare efficacemente e sconfiggere le politiche di questa destra. Un grande ringraziamento va agli iscritti pesciatini di Sinistra Italiana per la loro numerosa e appassionata partecipazione alla nostra discussione, che ha visto anche il coinvolgimento del nostro coordinamento provinciale". La nota si chiude con l’invito a presentarsi alle urne, usando il voto "per contrastare la destra".