Graffi e acido sulle auto. Lasciato un biglietto con un nome e un indirizzo

Montecatini Terme (Pistoia), 2 dicembre 2023 – Hanno danneggiato sei automobili in sosta rovesciando l’acido e graffiando la carrozzeria. Poi, con l’evidente scopo di calunniare qualcuno hanno lasciato il biglietto dove venivano indicate le generalità e i recapiti del presunto colpevole. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, nella zona di via Bellini. Alcuni residenti, uscendo di casa di buon mattino hanno trovato una brutta sorpresa.

La carrozzeria della macchina era stata danneggiata nel peggior modo possibile, facendo uso di un acido. Gli autori, non contenti della loro impresa, hanno pure graffiato le macchine in modo assai vistoso. Poi, come forse potrebbe agire un bambino di cinque o sei anni, hanno pure lasciato nome e cognome del presunto colpevole, oltre ai suoi recapiti, sperando forse che qualcuno andasse a deferirlo all’autorità giudiziaria.

Denunce contro ignoti, invece, sono state sporte alla Compagnia dei carabinieri di Montecatini. Dalle vittime arriva un appello al Comune, affinché, per quelle che sono le sue competenze, prenda provvedimenti urgenti. "In questa zona deve essere potenziato il sistema di illuminazione – dice il proprietario di un veicolo coinvolto –. Dov’è il sistema di videosorveglianza nell’area di via Bellini? Potrebbe aiutare. Non è giusto che chi deve andare a lavorare ogni mattina debba essere vittime di simili vandalismi".