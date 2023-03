Gp di Larciano nel nome di Baronti: l’edizione numero 45 ricorderà il grande imprenditore scomparso

Alla presentazione ha preso parte anche il presidente della Regione Eugenio Giani

Larciano (Pistoia), 6 marzo 2023 – Presentato alla Sala Progresso a Larciano il 45° gran premio Industria Artigianato gara Pro-Series in programma domenica 26 marzo, con la presenza vari ospiti e personaggi, ad iniziare dalla sindaca di Larciano Lisa Amidei. Il presidente della U.C. Larcianese Gabriele Varignani ha parlato delle novità della corsa, una su tutte il cambio di percorso a causa della frana nella zona di San Baronto. Ora l’impegno è di assicurare la presenza alla classica di Larciano di alcuni campioni che vanno per la maggiore rinverdendo il successo delle passate edizioni. Accanto ad alcune squadra World Tour ci saranno le formazioni Professional ed alcuni team Continental. Il Gran Premio di Larciano ricorderà Giuliano Baronti, sponsor che amava la corsa, ed avrà anche quest’anno la collaborazione tecnica-organizzativa del G.S. Emilia di Adriano Amici, impegnato in una settimana di fuoco in quanto dopo la gara "Per Sempre Alfredo" da Firenze a Sesto Fiorentino domenica 19 marzo, allestirà sulle strade dell’Emilia Romagna la "Settimana Internazionale Coppi e Bartali, e quindi la corsa di Larciano, con la presenza di molti degli atleti reduci dalla manifestazione a tappe.

La frana al Km 14+850 di via Montalbano lungo la Strada Provinciale 9 che unisce Vinci a San Baronto, non consente il transito della gara che avrebbe dovuto ripetere per quattro volte l’anello con la salita di Fornello per proseguire poi verso San Baronto. La corsa quindi superata l’asperità di Fornello e raggiunta la strada Provinciale 9 svolterà a destra scendendo a Vinci per transitare dal centro della cittadina di Leonardo e proseguire fino alla circonvallazione per dirigersi verso Papone, Lamporecchio e tornare a Larciano per completare il circuito da ripetere 4 volte che risulta leggermente più lungo (Km 29 anziché 27 e mezzo) e più facile senza il San Baronto. Nella prima parte è previsto invece per sei volte il solito circuito pianeggiante di 13 km e 900 metri: Larciano, Biccimurri, Castelmartini, Cerbaia, Lamporecchio, Larciano. In tutto saranno 200 chilometri.