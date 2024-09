Gp Industria Artigianato. Cambia il tracciato della grande ’classica’

Attesa e interesse caratterizzano la vigilia del 46° Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, in programma domani con partenza alle 11.30. Le squadre che hanno dato la loro adesione, definiscono quali saranno i corridori titolari presenti a questa gara internazionale organizzata dall’U.C. Larcianese che coinvolge nel suo nuovo tracciato oltre al Comune di Larciano quelli di Lamporecchio e Vinci. Previste inoltre iniziative collaterali nel giorno di domenica grazie alla collaborazione tra i comuni di Larciano e Lamporecchio a favore della promozione giovanile, con una pedalata dei miniciclisti assieme ai campioni, l’allestimento a tema di un villaggio, la sensibilizzazione per una guida responsabile rivolta agli automobilisti. Cambia il tracciato della gara con 4 giri di km 13,900 in avvio, due giri di km 29,100 con la salita di Fornello e il passaggio dal centro di Vinci, infine il circuito del San Baronto di km 27,500 da ripetere tre volte. I chilometri totali saranno 196,3. Alla gara è prevista anche la presenza della Nazionale Italiana in vista del Campionato Europeo in Belgio del 15 settembre.

Antonio Mannori