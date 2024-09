Golf Club: l’asta va deserta. Zero offerte per La Pievaccia. Vendita rimandata al 2025

Il primo tentativo di vendita è andato deserto. Nessuna offerta per l’acquisto della proprietà del Golf Club La Pievaccia, tra Monsummano e Larciano, è stata presentata, entro il primo pomeriggio di ieri, alla scadenza dei termini, all’avvocato Michele Esposito, professionista incaricato dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Pistoia. Il prezzo base era di 7 milioni e 680mila euro, con un’offerta minima di cinque milioni e 760mila euro. Il Golf Club La Pievaccia, la cui attività è in funzione nonostante la procedura perché la vicenda non riguarda la gestione, sarà oggetto di un nuovo tentativo di vendita nel primo semestre del 2025. Come prevede la legge, sarà applicato un ribasso del 25%, che porterà il prezzo base a circa cinque milioni e 760mila euro.

La struttura è stata realizzata oltre quarant’anni fa da un gruppo di intraprendenti albergatori, la gran parte dei quali di Montecatini, e appassionati per venire incontro a un turismo di alta qualità. Il sito Internet della struttura presenta una descrizione molto accurata dell’impianto. Il club è stato fondato nel 1982 grazie al lavoro di un piccolo gruppo di amanti del golf e disegnato dall’architetto Marco Croze. Il percorso è molto suggestivo, immerso in un contesto di campagna toscana dove si contano circa 2mila piante di ulivo, con un panorama mozzafiato lungo le 18 buche del percorso camminando tra alberi da frutto, ulivi, cipressi ed quant’altro offre questa magnifica regione. "Le buche – prosegue il portale – si snodano su dolci pendii e richiedono precisione nei colpi, anche se non eccessivamente lunghi". Nei suoi primi 25 anni di vita il Golf Montecatini è stato potenziato in tutte le sue strutture con un investimento superiore ai 5 milioni di euro (per un valore globale calcolabile sui 20milioni): il campo è passato da 9 a 18 buche con impianti tecnologici all’avanguardia per la sua manutenzione, la club house è stata migliorata, sono stati aggiunti la piscina, il centro benessere, 9 camere tra cui due suite. La struttura occupa circa 55 ettari di superficie e 2.200 metri quadrati di fabbricati coperti e, oltre al campo principale da 18 buche, ne offre per i principianti.

Daniele Bernardini