’Gocce di vita’ compie 20 anni. La visita di Fidel all’associazione

L’associazione uzzanese Gocce di Vita–OdV ha compiuto 20 anni. Un’attività nata offrendo assistenza medica gratuita nei villaggi delle Ande Peruviane, è proseguita con la costruzione di Arcoiris, una casa di accoglienza per bimbi orfani, abbandonati o gravemente denutriti in Apurimac, una delle regioni più povere del mondo. Nel corso degli anni, la struttura ha ospitato più di 100 giovanissimi, garantendo un rifugio sicuro, assistenza medica e l’istruzione necessaria per un presente e un futuro migliori, tanto che alcuni dei ragazzi sono riusciti perfino a laurearsi, cosa impensabile prima.

A testimoniare il lavoro e la passione con cui soci e volontari hanno operato in questi 20 anni, è arrivata la visita inattesa alla sede di Uzzano di Fidel, giovane orfano di entrambi i genitori arrivato ad Arcoiris all’età di 8 anni, e laureato lo scorso ottobre in informatica. "Non avremmo mai immaginato, alla posa della prima pietra della struttura nel 2008, di vedere oggi con orgoglio i nostri ragazzi, ormai adulti raggiungere questi traguardi – dice la presidente Franca Trampi, visibilmente emozionata –. Come non ricordare tutti i nostri ragazzi e le loro tragiche storie? Sicuramente questo ci sprona a proseguire nel nostro lavoro, pur con mille difficoltà".

Il consiglio direttivo, da poco rinnovato, oltre che da Trampi, è composto da Luigi Di Stefano, Fabio Conti, Maria Bertuzzi, Luca Cerboncini, Mario Piano, Mosè Kattan Anna Maria Bonvicini, Antonella Toci, Cinzia Meneguzzo e Lucia Anzilotti, e invita tutti a celebrare il compleanno dell’associazione con un’apericena e una rappresentazione teatrale, il prossimo 24 maggio alle 19, nella sede sociale in via di Quarrata 6).