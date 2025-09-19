Gli eroi dell’ambulanza. Bloccano auto contromano ed evitano il caos sull’A11

MONTECATINI (Pistoia)

Un volontario di 25 anni ha evitato una tragedia sull’autostrada A-11, grazie a una straordinaria prontezza di riflessi. Si chiama Alessio Beneforti il conducente dell’ambulanza della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme (Pistoia) che, mercoledì notte, intorno alle 22, è riuscito a fermare la corsa contromano di un’auto alla cui guida c’era un uomo di circa 70 anni, in stato confusionale, senza nessuna conseguenza. L’ambulanza con Alessio, un altro volontario e un infermiere del 118, intorno alle 21, aveva caricato un giovane di 29 anni, colpito da una emorragia celebrale, all’ospedale San Jacopo di Pistoia, per trasferirlo al reparto di neurochirurgia a Careggi. Poi è ripartita verso Montecatini. Il mezzo non aveva i dispositivi di emergenza accesi e stava procedendo normalmente. Quando l’ambulanza è arrivata nel punto che costeggia l’aeroporto di Peretola, il conducente ha iniziato a notare qualcosa di strano.

Le automobili in lontananza stavano iniziando a buttarsi all’improvviso sulla destra, come se stessero evitando qualcosa. Il brusco movimento dei mezzi ha iniziato a ripetersi sempre più vicino al mezzo di soccorso, finché i volontari della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini non si sono trovati davanti a un veicolo che stava procedendo contromano sull’autostrada. Alessio, rivelando notevoli capacità alla guida, ha subito acceso i lampeggianti blu dell’ambulanza, per avvertire le automobili che proseguivano dietro della situazione di emergenza. Quindi, ha spostato il baricentro del mezzo sulla carreggiata, per impedire il passaggio, e ha ridotto il più possibile la velocità, per impedire che potesse verificarsi un tamponamento a catena a 110 chilometri orari, con disastrose conseguenze. Per finire, ha posizionato l’ambulanza di taglio, riuscendo a bloccare l’automobile che viaggiava contromano. Alessio, una volta sceso dal mezzo, ha convinto l’anziano a spegnere il motore della sua automobile, provvedendo poi a eseguire con gli altri due volontari una serie di controlli medici per verificare le condizioni di salute dell’uomo, dopo averlo fatto spostare in una piazzola di servizio. L’uomo era in stato confusionale. Sul posto intanto, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare controlli e accertamenti, facendo anche ripartite il traffico. L’anziano è stato portato in ospedale dalla Misericordia di Quinto, mentre l’ambulanza della Società di Soccorso Pubblico è potuta rientrare in sede. Alessio, oltre a svolgere volontariato a Montecatini dallo scorso maggio, da otto anni è impegnato con la Misericordia di Monsummano Terme, e nella vita è un infermiere che svolge la libera professione.

Daniele Bernardini