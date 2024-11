Gli allievi della Dancestudio secondi agli Europei di Roma

Splendida prova degli allievi della GFS Dancestudio, nella finalissima del Campionato Europeo organizzato a Roma, nell’Auditorium del Massimo, dall’Associazione Europea Danza. I ragazzi della scuola guidata dalle insegnanti Federica Ricci e Guia Natali si erano qualificate superando le selezioni provinciale e regionale, a Livorno, poi a Lucca quelle nazionali. I pesciatini si sono classificati secondi assoluti nella categoria ’Contemporaneo’, con una coreografia studiata e realizzata appositamente da Ricci.

Protagonisti della cavalcata, Rachele Vezzani, Francesco Pulcini, Francesco Profili, Francesca Orsolini e Gaia Giusfredi, bravi a centrare, nella kermesse continentale, un risultato frutto del lavoro svolto nella sede di Alberghi; un nuovo esempio di abnegazione dei ragazzi della GFS, capaci di portare in alto il nome della città, lasciandosi alle spalle in classifica i rivali francesi, spagnoli, lussemburghesi e di altri paesi europei.

"Sono molto soddisfatta del lavoro che ognuno di noi ci mette- commenta Ricci -Penso che i sacrifici alla fine ripagano sempre, che è un continuo riscoprirsi e una continua crescita dove non si smette di mai di imparare. Ho ancora curiosità nello scoprire, studiare cose nuove e mettermi in gioco se poi hai la fortuna di conoscere persone come te con la stessa curiosità, allora si che tutto può succedere. L’importante è portare avanti quello si è, essere se stessi in tutto quello che si intraprende metterci il cuore e la passione".

