Giubileo degli adolescenti, giovani da Pescia: “Giornata indimenticabile”

Montecatini Terme, 28 aprile 2025 – Giovanissimi dell’unità pastorale di Sant’Antonio e Santa Maria Assunta erano ieri a Roma al giubileo degli adolescenti fortemente voluto da Papa Francesco. Una quindicina di ragazzi, accompagnati da don Gianluca Diolaiuti e don Francesco Gaddini, hanno affrontato il viaggio partendo a mezzanotte. L’organizzazione era partita con un altro spirito. Papa Francesco avrebbe dovuto essere presente fisicamente, ma la sua morte non ha fermato il desiderio di coesione e raccoglimento intorno al Santo Padre. Don Gianluca è emozionato: “Una giornata bella, anche se stancante. La partenza a mezzanotte è stata dura ma vedere la piazza piena di giovani, in particolare quelli della nostra parrocchia, mi ha dato un’emozione fortissima”. I ragazzi della chiesa di Sant’Antonio racconteranno questa esperienza sul giornalino parrocchiale e sui canali social.

Commenta Matteo: “Una giornata toccante, forse più del previsto vista la perdita del Santo Padre. Bello vedere i giovani con un pensiero unico: l’amore è la speranza”. Federico è rimasto colpito dal passaggio della Porta Santa: “Mi porto via tante cose nel cuore, non dimenticherò questa esperienza”. Soddisfatto don Francesco: “Una giornata bella, impegnativa e piacevole”. I giovani di Sant’Antonio facevano parte della carovana organizzata dalla diocesi di Pescia. Circa settanta ragazzi di diverse parrocchie hanno trascorso la giornata in piazza San Pietro per partecipare alla celebrazione Eucaristica della Domenica della Divina Misericordia – secondo giorno dei Novendiali – presieduta dal Cardinale Pietro Parolin. Al termine della Messa, hanno varcato la Porta Santa di San Pietro. A loro era stato augurato alla vigilia della partenza sulla pagina Facebook diocesana “di vivere con pienezza questa esperienza di fede, come pellegrini di speranza a Roma, insieme al mondo intero e con Papa Francesco nel cuore”. A novembre, il Pontefice aveva scritto ai giovanissimi di Sant’Antonio una lettera attraverso la segreteria dello Stato Vaticano. Il Papa aveva così replicato a una lettera che i ragazzi gli avevano inviato insieme a una copia del giornalino ’Parrocchiando’.