Giovedì torna ’Shopping di sera’. Negozi aperti e intrattenimento animeranno tutto il mese di luglio

Al via giovedì la nuova edizione di ’Shopping di sera’, iniziativa nata dalla sinergia tra Comune di Pescia, Confcommercio, Toscana Promozione Turistica e CCN Pescia, resa possibile dai contributi di Esselunga, Generali Italia, Banca di Pescia e Cascina, Brandani Italian Style, Giannino Pescia, Farmacia Lavorini e Ferramenta Cecchi. Nei quattro giovedì di luglio, in piazza Mazzini, Borgo della Vittoria e via Libero Andreotti, negozi aperti fino alle 24, musica live, esibizioni, mostre; nella serata inaugurale, antivigilia del via ai saldi di fine stagione, sabato 6 luglio, al fianco delle attività commerciali ci saranno palestre, associazioni sportive, scuole di ballo. Sulla terrazza del palazzo comunale è in programma un’esibizione di tango argentino. L’11 luglio musica live e danza tornano con esibizioni accompagnate da due animatori itineranti, e lo spettacolo di un mangiafuoco, che si alternerà con un mago, un clown e un fachiro. Giovedì 18 al centro della serata sarà la cultura, con esposizioni diffuse di quadri, libri e fotografie, le associazioni culturali della Valleriana, che proporranno i loro prodotti artigianali, offrendo esibizioni di yoga. E poi, lo show della soprano Graziana Biondi, trampolieri e spettacolo di fuoco. Si conclude giovedì 25 con gli artisti di strada che affiancheranno i negozi aperti e l’esposizione di auto e moto d’epoca, grazie alla Carrozzeria RDue e al club Kawasaki, con animazione per bambini a cura della Croce Rossa. "In ogni serata– commentano Paola Arrighi e Pamela Maionchi, a nome di Confcommercio Pescia –ci sarà sempre un motivo di stupore e meraviglia. Il nostro obiettivo è crescere ogni anno, proponendo cose sempre diverse. Speriamo che il meteo ci assista, vogliamo portare sempre più persone in città a scoprire le nostre attività". Soddisfatti il sindaco Riccardo Franchi e il vice Luca Tridente: "invitiamo i cittadini a partecipare – affermano – questo è il vero senso di comunità. Il rilancio passa anche da queste iniziative, da questi momenti di aggregazione e spensieratezza".

