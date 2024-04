Giardino Marco Pantani. Il ricordo del ’Pirata’ nel parco di Vangile

Festosa cerimonia per l’inaugurazione a Vangile nel comune di Massa e Cozzile del giardino-giochi intitolato al grande campione del ciclismo Marco Pantani. Molti anche gli sportivi presenti con la sindaca Marzia Niccoli e il presidente del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo Alessandro Becherucci. Nel suo intervento prima di scoprire il cartello con la scritta Giardino Marco Pantani, Niccoli ha ricordato chi era Marco Pantani, le sue imprese meravigliose ed esaltanti, la sua tragica morte. Ricordati dal primo cittadino anche i motivi per il quale è stato dedicato il giardino a ’Il Pirata’ iniziativa legata alla presenza da 60 anni del G.S. Lando Giusfredi.

Niccoli ha tenuto a ringraziare la famiglia Pantani e la mamma Tonina per la completa disponibilità data all’iniziativa, così come la Fondazione che ricorda il campione romagnolo. Ricordiamo che la signora Tonina ha visitato il giardino venerdì, alla vigilia della cerimonia. Questa inaugurazione in Toscana nella zona della Valdinievole che cointa tanti appassionati del ciclismo, è l’ennesima iniziativa per ricordare la figura di Pantani, un uomo che non sarà mai dimenticato.

Antonio Mannori