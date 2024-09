L’impegno di Giani per Montecatini: “Terme, la Regione c’è. Nessun passo indietro”

Montecatini Terme (Pistoia), 4 settembre 2024 – “Terme, la Regione c’è”. Il governatore Eugenio Giani, ieri pomeriggio al Tettuccio per la presentazione del sul libro su Cosimo I dei Medici, ha confermato l’impegno concreto per l’azienda, preso ormai da tempo. La Regione, da quasi due anni, la ha approvato una legge che consentirà al socio di maggioranza delle Terme di presentare un’offerta da 17,5 milioni di euro per l’acquisto di Tettuccio, Regina, Redi ed Excelsior. Il socio di maggioranza delle Terme non si è fatto avanti per la procedura di vendita dei beni strategici, tenuta lo scorso luglio, perché, nell’eventualità della formazione di una cordata insieme al Comune, interessato alla Torretta e alle particelle residue della pineta, e alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che punta alle Tamerici, non avrebbero comunque raggiunto l’offerta minima di 42 milioni. I professionisti incaricati dal tribunale fallimentare nell’ambito del concordato preventivo stanno valutando adesso con quali modalità fare la nuova gara. La procedura dovrebbe tenersi entro febbraio 2025.

Nuova vendita di tutti i beni strategici con un ribasso o alienazione singola di ogni edificio? In attesa di conoscere la scelta, Giani ribadisce i progetti della Regione per gli edifici termali. “Rimaniamo a disposizione per l’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior. Il primo deve diventare la casa di importanti manifestazioni culturali, da svolgere ogni giorno al suo interno. All’Excelsior vogliamo portare la parte internazionale degli archivi Alinari. Sarebbe possibile organizzare esposizioni fotografiche di grande livello, capaci di attirare pubblico a livello internazionale. Naturalmente, confermiamo anche il nostro impegno per valorizzare al massimo gli edifici che vogliamo acquistare”.

Giani ha ribadito “il massimo rispetto per la procedura concorsuale in atto e il lavoro dei professionisti incaricati dal tribunale”. Comune, come già ricordato, è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta, prezioso edificio ormai da anni in pessimo stato, che necessita di un rilevante progetto di recupero. Di recente l’amministrazione comunale ha preso anche l’impegno di acquistare anche le vecchie serre della Torretta e le ultime particelle della pineta; la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha invee presentato una manifestazione di interesse per le Tamerici.

Dal presidente della Regione Toscana sono poi arrivate parole di apprezzamento per il sindaco Claudio Del Rosso. “E’una persona molto determinata – ha concluso Giani – e noto anche come sia motivato nello svolgimento del suo ruolo. Sono convinto che otterrà i frutti importanti e meritati”.

