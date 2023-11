Giani nella cooperativa devastata. Visita e vicinanza dopo la tragedia. Impegno per avere ristori rapidi

Una visita per far sentire la vicinanza della Regione a Lamporecchio e alle aziende colpite dall’alluvione. Il governatore della Toscana Eugeio Giani domenica ha fatto tappa a Lamporecchio, dove ha visitato i locali dell’azienza "Cooperativa Montalbano", completamente devastati dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Una visita lampo quella di Giani, accompagnato dal sindaco Alessio Torrigiani e da Giancarlo Faenzi, presidente della Montalbano Agricola Alimentare Toscana Spa. Il governatore, passato prima anche da Vinci, ha constatato di persona gli ingenti danni: attrezzature agricole varie, decespugliatori, trattorini, mangimi, concimi e tanta altra merce completamente sciupata a causa dell’acqua. Parlando con il sindaco Alessio Torrigiani, Giani ha promesso che si impegnerà affinché la zona colpita dall’alluvione abbia il prima possibile gli adeguati ristori economici. Fondi da destinare sia all’amministrazione comunale di Lamporecchio per rimettere a posto le strade, sistemare le frane che sono numerose sulla collina del Montalbano, sia per le aziende e per i privati cittadini. È stata una alluvione che ha provocato danni forti a tutto il territorio sia di Lamporecchio che di Larciano. Oltre alla Cooperativa Montalbano ci sono stati danni anche alla struttura delle piscina intercomunale. In quella zona si trovano al lavoro i volontari della Vab, impegnati nell’opera di pulizia del fango presente nel piazzale. Giani si è fermato e ha parlato con i volontaei, esprimendo parole di ringraziamento per il grande lavoro svolto e per il costante impegno che hanno messo in questi giorni tragici.

Massimo Mancini