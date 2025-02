Gatto incastrato in un tubo. Salvato dai vigili del fuoco

Un lieto fine grazie ai vigili del fuoco. Salvataggio lungo due giorni quello messo in atto dai pompieri. Il salvato? Un piccolo gattino scomparso dall’abitazione di Donatella Marazziti a Pescia. "Non riuscivamo a trovarlo – ci ha spiegato –, di solito, alla sera non ci si preoccupava, tornava a casa il giorno successivo. Poi, però, al mattino non lo abbiamo visto rientrare; mia madre è uscita a chiamarlo, e ha sentito il miagolio uscire da un tombino". Da qui la decisione di chiamare i vigili del fuoco del comando di Pescia. "Sono arrivati subito – ha raccontato –. Da una prima indagine, hanno verificato che il gatto non era lì, ma in un tubo che portava verso un vicino rio. Hanno chiesto aiuto e da Pistoia hanno portato una fotocellula, con la quale è stato identificato e il punto in cui era incastrato. C’era una curva, il gatto era bloccato in quel punto".

Come è avvenuto il salvataggio? "Sono stati chiamati dei muratori, che hanno iniziato a scavare con estrema attenzione – ha raccontato ancora la signora Marazziti –. E sono tornati i vigili del fuoco, che hanno verificato come il gatto si fosse bloccato in un punto in cui il tubo svoltava". Un intervento complesso, effettuato sotto il manto stradale, ma che si è concluso nel migliore dei modi. "Ci sono voluti due giorni di lavoro, degli operai della ditta Silvestri e dei vigili del fuoco. A un certo punto il gattino ha iniziato a mettere fuori la testa, ma non si decideva a venire all’aperto. Fin quando un vigile ci ha chiesto di poter provare a prenderlo, afferrandolo per la testa. E ci è riuscito, portandolo, finalmente, in salvo. Voglio rivolgere un grazie di cuore a tutti i componenti di questo ‘rescue team’, che per due giorni hanno lavorato senza sosta per salvarlo".