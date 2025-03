Gattina impaurita contro il guard rail dell’autostrada, salvata dalla Polizia Stradale

Montecatini, 18 marzo 2025 – Una storia a lieto fine quella della gattina che ha rischiato di essere investita sull’autostrada. Nella prima mattinata di oggi, alcuni utenti in transito sull'A 11 avevano segnalato alla Centrale Operativa della Polizia Stradale, la presenza di un animale che vagava smarrito e impaurito lungo la carreggiata. Dopo pochissimi minuti sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini Terme.

Gli agenti, con esperienza e professionalità, hanno prima provveduto a rallentare il traffico per evitare pericoli e disagi alla circolazione, e poi hanno messo in salvo l’animale, una gattina rannicchiata tra la corsia di sorpasso e la barriera del New Jersey. Accertato, quindi, il buono stato di salute del micio e ripristinata la corretta circolazione stradale, i poliziotti, prima di affidare la gattina all’Asl Veterinaria Toscana, le hanno riservato coccole e attenzioni, apprezzate e contraccambiate con fusa e miagolii. “Esserci sempre”, non solo per le cose degli uomini, ma anche, e non certo di minore importanza, per evitare che il “gatto in tangenziale” faccia la fine che il popolare detto gli riserva.